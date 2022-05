Manchester City é campeão de Inglaterra

A equipa dos portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva dependia apenas de si para conquistar o título, mas esteve a perder por dois golos, dando a volta ao resultado já dentro dos últimos 15 minutos, com três golos em seis minutos, de nada valendo o triunfo do Liverpool na receção ao Wolverhampton, por 3-1.



O Manchester City conquistou, assim, o oitavo título do seu historial, com quatro dos cetros a serem conseguidos nas últimas cinco épocas, com exceção para 2019/20, que foi para o Liverpool.