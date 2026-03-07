Manchester City e Chelsea rumam aos quartos de final da Taça de Inglaterra

Na quinta eliminatória da competição futebolística mais antiga do mundo, o Manchester City, finalista derrotado nas últimas duas temporadas, esteve a perder em Newcastle, com um golo de Harvey Barnes (18 minutos), mas deu a volta ao marcador através do brasileiro Savinho (39) e do egípcio Omar Marmoush (47 e 65).



O português Matheus Nunes foi totalista e assistiu para os derradeiros dois tentos do ‘citizens’, detentores de sete troféus, que deixaram os compatriotas Rúben Dias e Bernardo Silva no banco de suplentes e voltaram a ultrapassar esta época os ‘magpies’, seis vezes vencedores, tal como tinha acontecido nas ‘meias’ da Taça da Liga.



O Manchester City vai visitar os espanhóis do Real Madrid na próxima semana para a primeira mão dos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões, numa prova em que o Newcastle recebe os também espanhóis do FC Barcelona, do português João Cancelo, ao passo que o Chelsea joga no terreno dos franceses do Paris Saint-Germain, campeões europeus e intercontinentais, dos também lusos Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos.



O Chelsea sofreu para ganhar fora ao Wrexham, que até dispôs de duas vantagens no tempo regulamentar, construídas por Sam Smith (18 minutos) e Callum Doyle (78), mas desperdiçou-as com um autogolo do guarda-redes Arthur Okonkwo (40) e um tento de Josh Acheampong (82).



George Dobson foi expulso nos descontos (90+3 minutos) e deixou os galeses em inferioridade numérica antes do prolongamento, no qual o argentino Alejandro Garnacho (96) e o suplente brasileiro João Pedro (120+5) selaram a continuidade em prova dos campeões mundiais.



Regressado de suspensão, o português Pedro Neto jogou de início no Chelsea, enquanto o compatriota Dário Essugo foi suplente utilizado e estreou-se pelos londrinos esta época, na sequência de algumas lesões.



Os londrinos, com oito conquistas, eliminaram da Taça de Inglaterra uma equipa do Championship pela terceira ronda seguida, após terem vencido com menor dificuldade nos terrenos do Charlton (1-5) e do Hull City (4-0).



De fora fica o Wrexham, que é detido pelos atores Rob McElhenney e Ryan Reynolds desde 2021 e se tornou no ano passado o primeiro clube a subir de forma consecutiva entre a quinta e a segunda divisões inglesas.



Fundado em 1864, o terceiro clube de futebol profissional mais antigo do mundo está no sexto lugar do Championship, último de acesso ao play-off, e luta por uma inédita subida ao escalão principal, sendo que, na Taça de Inglaterra, surpreendeu o primodivisionário Nottingham Forest na terceira ronda.



Além do Manchester City e do Chelsea, estão na próxima fase o campeão inglês Liverpool, com oito cetros, após ter vencido na sexta-feira na visita ao Wolverhampton (3-1), também da divisão principal, e o Arsenal, líder isolado da Premier League e recordista de êxitos na FA Cup (14), que bateu hoje fora o Mansfield (2-1), do terceiro patamar.



Os ‘oitavos’ da 145.ª edição da Taça de Inglaterra disputam-se até segunda-feira, com mais quatro jogos, incluindo a receção do Fulham, treinado pelo português Marco Silva, ao Southampton, do escalão secundário, no domingo, um dia antes de o Brentford visitar o rival londrino West Ham, do técnico luso Nuno Espírito Santo.