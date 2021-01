Manchester City e Leicester não desistem na Liga inglesa

O City foi a Londres desfalcado - seis 'baixas' devido a covid-19 -, mas chegou para uma vitória clara por 3-1 sobre o Chelsea, enquanto que o Leicester superou o Newcastle por 2-1.



Após 17 jornadas, mas ainda com vários jogos em atraso, Liverpool e Manchester United têm 33 pontos, Leicester 32, Manchester City, Tottenham e Everton 29, no que é um dos mais equilibrados campeonatos dos últimos anos.



Já o Chelsea, atrasou-se um pouco dos primeiros: continua com 26 pontos, com os mesmos pontos de Aston Villa, Southampton e West Ham.



Em Stamford Bridge, os 'citizens' tiveram um arranque avassalador e, em 16 minutos (entre o 18.º e o 34.º), fizeram os seus três golos, a que o Chelsea só respondeu mesmo no fim da partida.



Gundogan (18), Foden (21) e Kevin de Bruyne (34) firmaram os golos dos visitantes, absolutamente brilhantes no contra-ataque e a explorar erros do adversário. O golo de honra do Chelsea foi de Hudson-Odoi, aos 90+2.



O City jogou com três portugueses no onze inicial - Bernardo Silva foi o homem mais avançado na frente do ataque, Ruben Dias esteve no centro da defesa e João Cancelo alinhou na lateral-direita, tendo os três cumprido os 90 minutos.



Mais cedo, o Leicester cumpriu em St James's Park, mesmo sendo evidente que a formação de Brendan Rogers não está na sua melhor forma.



Depois de dar descanso a metade dos titulares a meio da semana, para o jogo com o Crystal Palace, o treinador fez alinhar a sua equipa base frente um adversário que se antevia muito 'duro' a defender.



O Newcastle praticamente não incomodou a baliza adversária mas aguentou o 0-0 até aos 55 minutos, quando finalmente James Maddison marcou, a passe de Jamie Vardy.



O segundo do Leicester chegou aos 72, através de Youri Tielemans, e, volvidos 10 minutos, Andy Carrol fez o golo da equipa 'magpie'.