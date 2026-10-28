Manchester City e Liverpool seguem em frente na Taça da Liga inglesa

Em Manchester, depois do 2-2 no tempo regulamentar, o City bateu o Brighton por 4-3 nos penáltis, enquanto, em Anfield, o Liverpool, que já levantou o troféu por 10 vezes, a última em 2023/24, fez o mesmo perante o Chelsea (1-1, 6-5).



Bournemouth, Crystal Palace e Sunderland também asseguraram os quartos de final, em que já estavam Bradford, do terceiro escalão, e Fleetwood Town, do quarto e que protagonizou na terça-feira uma das maiores surpresas da história da competição, ao eliminar o Arsenal, atual campeão inglês.



O oitavo e último apurado fica conhecido na quinta-feira, com o Everton a receber o Newcastle, em novo duelo de equipas da Premier League.



Com Rúben Dias e Matheus Nunes a assistirem nas bancadas do Etihad e com Costinha a titular no Brighton, os forasteiros estiveram duas vezes em vantagem, por Yalcouye (30 minutos) e Rutter (67), mas Kovacic (40) e Vítor Reis (72) levaram a decisão para os penáltis.



Nessa fase entrou em cena o guarda-redes argentino Rulli, habitual suplente, que defendeu os dois últimos disparos do Brighton, garantindo assim a passagem do City.



Em Liverpool, o jogo teve 18 grandes penalidades, duas durante o tempo regulamentar e que resultaram nos golos das duas equipas, com Rogers a dar vantagem ao Chelsea, aos 40 minutos, seguido do empate do holandês Gapko, aos 43.



No desempate, Pedro Neto, que foi titular nos londrinos, converteu com sucesso o primeiro remate dos ‘blues’, mas, primeiro, o holandês Emmanuel Emegha, que podia ter dado a vitória, e depois o francês Wesley Fofana acabaram por deixar o Chelsea eliminado.



Com António Silva a titular, o Bournemouth recebeu e bateu o Aston Villa, por 3-0, naquele que foi o resultado mais inesperado do dia, enquanto o Crystal Palace foi ao campo do vizinho Fulham vencer por 1-0 e o Sunderland ultrapassou em casa o Brentford (3-2).



