Manchester City e Manchester United empatam 0-0 na luta pela Champions

Com este resultado, os 'citizens' seguraram o quarto lugar, com 65 pontos, mais um do que os 'red devils', quintos e tecnicamente fora da 'Champions' da próxima época, se bem que o Liverpool, terceiro, com 66, tem mais um jogo disputado.



O duelo entre Pep Guardiola e José Mourinho teve poucas oportunidades de golo e ficou marcado pela expulsão do belga Fellaini, com vermelho direito, aos 84 minutos (segundos depois de levar um amarelo), por 'disputa' de cabeça com o argentino Kun Aguero, sobre quem cometeu duas faltas seguidas.



O United, de Mourinho, remeteu-se à defesa e aguentou o assédio final do City, que marcaria pelo regressado Gabriel Jesus (90+1 minutos), após prolongada lesão, mas em posição de fora de jogo, pelo que o golo foi anulado.



O Chelsea lidera o campeonato com 78 pontos, mais quatro do que o Tottenham, sendo que ambos contam 33 jogos disputados, menos um do que o Liverpool.



O Manchester United pode chegar à Liga dos Campeões da próxima época se ficar nos quatro primeiros ou se vencer a edição 2016/17 da Liga Europa, na qual vai disputar as meias-finais com os espanhóis do Celta de Vigo.