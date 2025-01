Manchester City empresta Kaboré ao Werder Bremen

Os "citizens" deram conta do empréstimo do lateral direito de 23 anos, que jogou por sete vezes pelos encarnados na primeira metade da temporada 2024/25, frustrando expectativas e levando à sua "devolução" ao clube de origem.Numa publicação divulgada na rede social Instagram,Kaboré vai jogar nos alemães até ao final da temporada, mudando-se para o sétimo classificado da Bundesliga, no sexto empréstimo diferente desde que os campeões ingleses o contrataram, em julho de 2020.De resto, o internacional pelo Burquina Faso, por quem atuou na qualificação bem sucedida para a Taça das Nações Africana de 2025, nunca jogou no Manchester City, a que chegou proveniente do Mechelen (Bélgica).