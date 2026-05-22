Manchester City eterniza Guardiola em bancada e estátua no estádio
O Manchester City vai dar o nome de Pep Guardiola à bancada norte do Estádio Etihad e erguer uma estátua em homenagem ao treinador espanhol, que deixará o clube inglês de futebol no final da época, foi hoje anunciado.
O anúncio foi feito pelo clube de Manchester numa publicação no seu sítio oficial da Internet, indicando que a bancada – recentemente ampliada com mais de 7.000 lugares – chamar-se-á "The Pep Guardiola Stand”.
A nova bancada será inaugurada no domingo, no último jogo do técnico no comando da equipa, frente ao Aston Villa, na derradeira jornada da Liga inglesa, em que os 'citizens' vão terminar na segunda posição, atrás do recém-consagrado campeão Arsenal.
De acordo com a nota, a estrutura integra o novo “distrito de entretenimento” do clube, que inclui hotel, museu, lojas e espaços de interação com adeptos, sendo um “novo ponto de encontro nos dias de jogo”.
Como parte da homenagem, o City vai também construir uma estátua de Guardiola junto ao estádio, juntando-a às já existentes de Vincent Kompany, David Silva e Sergio Agüero.
O proprietário do clube, Sheikh Mansour, afirmou que o treinador “deixou uma marca indelével no ADN” do emblema de Manchester, destacando a forma como liderou a equipa ao longo dos últimso 10 anos.
Já o presidente, Khaldoon Al Mubarak, sublinhou que a bancada e a estátua garantem que o legado do técnico “permanece para sempre ligado na essência do clube, da cidade de Manchester e do futebol inglês”, elogiando a relação construída com os adeptos.
O diretor-executivo Ferran Soriano considerou “totalmente apropriado” que o último jogo de Guardiola coincida com a abertura da nova bancada.
Pep Guardiola vai deixar o Manchester City no final da época, oficializando o final de uma ligação de 10 épocas e 20 títulos.
Depois de enorme sucesso no FC Barcelona, mas também no Bayern Munique, o espanhol sai de Manchester com seis campeonatos ingleses conquistados, três Taças de Inglaterra, três Supertaças, cinco Taças da Liga, a primeira e única Liga dos Campeões do emblema, uma Supertaça Europeia e um Mundial de clubes.
Entre os seis títulos de campeão inglês que alcançou, destacam-se os quatro consecutivos entre 2021 e 2024, que fizeram do City a primeira equipa da história a tornar-se tetracampeã em Inglaterra.
A saída de Guardiola, que liderou o City em quase 600 jogos oficiais, coincide com a do internacional português Bernardo Silva, capitão dos ‘citizens’, que ao fim de nove épocas também vai deixar o clube e que mereceu sempre da parte do treinador os maiores elogios possíveis.
