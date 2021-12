Manchester City goleia Leicester e lidera a "Premier League"

Os portugueses Ruben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva integraram o onze de Pep Guardiola no "boxing day" - Ricardo Pereira está lesionado e não alinhou pelo Leicester –, sendo que, nos últimos três jogos, os "citizens" marcaram 17 golos e sofreram agora três.



Com o adiamento do Liverpool–Leeds, devido à pandemia de covid-19, a folga do adversário do Sporting nos oitavos de final da Liga dos Campeões na liderança do campeonato aumentou.



A resistência do Leicester durou cinco minutos, altura em que o belga Kevin De Bruyne inaugurou o marcador, que, aos 14 e 25, funcionou novamente, em dois penáltis cometidos pelo compatriota Tielemans: o argelino Mahrez converteu o primeiro e Sterling o segundo.



Pelo meio, aos 21, João Cancelo cruzou para a área, o guarda-redes aliviou com uma palmada e o alemão Gundogan empurrou para o fundo das redes.



De goleada a vislumbre de escândalo mediaram somente 20 minutos, o tempo que o Leicester precisou para, em inesperada reação, fazer três golos, voltando a discutir o resultado.



James Maddison, aos 55 minutos, e Ademola Lookman, aos 59, em contra-ataque, e o nigeriano Iheanacho, aos 66, após defesa de Ederson que acabou na trave, reduziram para 4-3, devolvendo a emoção ao espetáculo.



Os anfitriões acalmariam logo depois, na sequência de canto, com o central espanhol Laporte (69 minutos) a marcar de cabeça, com Sterling (87) a fazer o definitivo 6-3, com desvio na pequena área.



O Manchester City comanda, com 47 pontos, mais seis do que o Liverpool e Chelsea.