Manchester City goleia o novo campeão Liverpool

Os "citizens", atuais bicampeões ingleses, começaram por fazer uma guarda de honra aos "reds" antes do início do encontro, para depois libertarem as ofensivas sobre o adversário, com golos de Kevin de Bruyne, aos 25 minutos, de grande penalidade, Raheem Sterling, aos 35, e Phil Foden, aos 45.No segundo tempo, um autogolo de Alex Oxlade-Chamberlain, aos 66 minutos, dilatou a vantagem do City, que só não terminou o jogo com uma mão cheia de golos, porque o vídeoárbitro (VAR) anulou um tento ao argelino Riyad Mahrez, em tempo de compensação.Os internacionais portugueses Bernardo Silva e João Cancelo iniciaram a partida no banco de suplentes do Manchester City, sendo lançados por Pep Guardiola no decorrer da segunda parte.O City impôs ao Liverpool o segundo desaire na Premier League e reforçou o segundo posto, com 66 pontos, menos 20 do que o líder, que na semana passada confirmou a conquista do título de campeão inglês 30 anos depois.





Tottenham não resiste







No outro encontro do dia, o Tottenham, treinado pelo português José Mourinho, perdeu por 3-1 na visita ao Sheffield United, com golos de Sander Berge, aos 31 minutos, Lys Mousset, aos 69, e Oliver McBurnie, aos 84, para os "blades", enquanto Harry Kane reduziu para os "spurs", aos 90.O internacional português Gedson Fernandes não saiu do banco de suplentes dos londrinos.Com esta derrota, a primeira desde a retoma da Premier League, o Tottenham caiu para o nono lugar, com 45 pontos, ficando mais longe dos lugares que dão acesso à próxima edição da Liga dos Campeões.