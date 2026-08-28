Futebol Internacional
Manchester City goleia por 4-1 na visita ao Crystal Palace
O Manchester City, com o internacional português Rúben Dias a titular, venceu fora o Crystal Palace, por 4-1, na segunda jornada da Liga inglesa de futebol, com Erling Haaland e Rayan Cherki a marcarem dois golos cada.
A formação visitante adiantou-se no marcador logo aos 17 minutos, através de um golo de cabeça do avançado Erling Haaland, vantagem que se manteve até ao intervalo, perante a reação da equipa da casa.
Na segunda metade, a equipa de Manchester dilatou a vantagem com dois golos quase consecutivos do francês Rayan Cherki, aos 54 e 59 minutos.
O Crystal Palace reduziu aos 56 minutos, beneficiando de um autogolo do guarda-redes Gianluigi Donnarumma após um livre direto de Yeremy Pino que bateu na barra.
Perto do apito final, aos 84 minutos, Erling Haaland bisou na partida e fixou o resultado final em 4-1 com um remate ao canto superior esquerdo da baliza defendida por Dean Henderson.
Com este resultado expressivo, o Manchester City, que não contou com o lesionado Matheus Nunes, ascende ao topo da tabela da Premier League com seis pontos em dois jogos, enquanto o Crystal Palace permanece sem pontuar na competição.
Na segunda metade, a equipa de Manchester dilatou a vantagem com dois golos quase consecutivos do francês Rayan Cherki, aos 54 e 59 minutos.
O Crystal Palace reduziu aos 56 minutos, beneficiando de um autogolo do guarda-redes Gianluigi Donnarumma após um livre direto de Yeremy Pino que bateu na barra.
Perto do apito final, aos 84 minutos, Erling Haaland bisou na partida e fixou o resultado final em 4-1 com um remate ao canto superior esquerdo da baliza defendida por Dean Henderson.
Com este resultado expressivo, o Manchester City, que não contou com o lesionado Matheus Nunes, ascende ao topo da tabela da Premier League com seis pontos em dois jogos, enquanto o Crystal Palace permanece sem pontuar na competição.