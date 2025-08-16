Manchester City goleia Vitor Pereira nos `campos de ouro` de Diogo Jota

Antes do apito inicial, todos em Molineux, adeptos nas bancadas e jogadores no relvado, estiveram um minuto inteiro a bater palmas ao antigo internacional português, que perdeu a vida no inicio de julho num violento acidente de viação, juntamente com o seu irmão.



José Sá, Toti Gomes, Rúben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes, habituais colegas da seleção portuguesa, e Ruben Neves e selecionador Roberto Martínez, nas bancadas, estiveram entre as figuras que se mostraram mais emocionadas.



Com o tema ‘Fields of Gold’ de Sting a tocar no recinto, uma das bancadas foi totalmente ocupada por uma fotografia gigante de Diogo Jota, que vestiu a camisola do Wolverhampton entre 2017 e 2020, com um dos versos da canção do artista inglês escrito em baixo (Vamos lembrar de ti quando andares pelos campos de ouro).



Já com a bola a rolar, com Silva e Dias em campo do lado do City e José Sá e Toti Gomes nos ‘wolves’, Haaland abriu a contagem para a equipa de Pep Guardiola, aos 34 minutos, e o neerlandês Reijnders aumentou a vantagem, aos 37.



Na segunda parte, o antigo médio do AC Milan fez a assistência para o ‘bis’ de Haaland, aos 61 minutos, e o francês Cherki fechou a contagem aos 81.



No Wolverhampton, Vítor Pereira ainda lançou Rodrigo Gomes aos 73 minutos e Matheus Nunes também esteve em ação pelo City, ao entrar aos 66.



A equipa de Manchester começou assim o campeonato com uma goleada, enquanto o Wolverhampton continua a viver a ‘maldição de agosto’, já que tem apenas um triunfo em 21 disputados durante esse mês na ‘era’ Premier League.

