Futebol Internacional
Manchester City nos oitavos da Taça da Liga Inglesa ao golear secundário Norwich
O Manchester City, detentor do troféu, recebeu e goleou o Norwich (5-0), do segundo escalão do futebol inglês, e apurou-se para os oitavos de final da Taça da Liga inglesa.
Com um ‘onze’ recheado de habituais segundas escolhas, os ‘citizens’ deram uma boa reposta perante os seus adeptos, com o jovem alemão Floyd Samba, de apenas 17 anos, a inaugurar o marcador, aos 29 minutos, abrindo caminho para o francês Rayan Cherki dilatar a vantagem, aos 32.
No segundo tempo, o brasileiro Allan Elias assinou o 3-0, aos 48, Samba voltou a fazer o ‘gosto ao pé’, aos 54, e Ryan McAidoo (90) fechou a contagem para o City, que hoje teve o luso Matheus Nunes entre os suplentes.
Nos ‘oitavos’, o adversário do emblema de Manchester será o Brighton, que afastou em Old Trafford o Manchester United (3-2), de Diogo Dalot e Bruno Fernandes.
No segundo tempo, o brasileiro Allan Elias assinou o 3-0, aos 48, Samba voltou a fazer o ‘gosto ao pé’, aos 54, e Ryan McAidoo (90) fechou a contagem para o City, que hoje teve o luso Matheus Nunes entre os suplentes.
Nos ‘oitavos’, o adversário do emblema de Manchester será o Brighton, que afastou em Old Trafford o Manchester United (3-2), de Diogo Dalot e Bruno Fernandes.