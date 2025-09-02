Manchester City oficializa contratação de Gianluigi Donnarumma
O guarda-redes italiano, campeão europeu pelo PSG, vai ter nova experiência no futebol europeu. Aos 26 anos, Gianluigi Donnarumma vai representar o Manchester City, depois da saída de Ederson Moraes.
A equipa inglesa, que não passa por um bom momento, anunciou a chegada do italiano que entrou em confronto com Luis Enrique no Paris Saint-Germain, mesmo depois de uma temporada de sucessos que culminou com a conquista da primeira Liga dos Campeões para a equipa francesa.
Os valores envolvidos no negócio são de 35 milhões de euros, aos quais acrescem quatro milhões de euros que poderão ser pagos mediante objetivos. O jogador assina contrato por cinco anos e vai vestir a camisola 99.
Donnarumma muda-se de Paris para Manchester depois de ter despontado para o futebol no AC Milan. Em França, o guarda-redes transalpino jogou em 163 partidas tendo conquistado quatro Ligas Francesas, três Supertças e duas Taças de França. No capítulo internacional venceu a Liga dos Campeões.
Na equipa inglesa, o guardião terá a concorrência de James Trafford, recentemente contratado ao Burnley, e Stefan Ortega, depois da saída do antigo jogador do Benfica, Ederson Moraes, para os turcos do Fenerbahçe.
Temos o prazer de confirmar a chegada de Gianluigi Donnarumma! ✍️ pic.twitter.com/ui5QKBppsf— Manchester City (@ManCityPT) September 2, 2025