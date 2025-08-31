Manchester City perde pela segunda vez seguida na Liga inglesa
O Manchester City perdeu hoje pela segunda jornada seguida na Liga inglesa de futebol, ao ser derrotado em casa do Brighton, por 2-1, em jogo da terceira jornada.
Depois da derrota em casa com o Tottenham, há uma semana, os ‘citizens’, com Matheus Nunes e Bernardo Silva no ‘onze’ e Ruben Dias a ser lançado na segunda parte, ainda se adiantaram no marcador, com um golo do norueguês Erling Haaland (34 minutos).
Contudo, na segunda parte, o Brighton deu a volta ao resultado, com um penálti convertido por James Milner, aos 67 minutos, com o alemão Brajan Gruda (89) a dar o triunfo.
Ainda sem triunfos até hoje, o Brighton passou a somar quatro pontos e ultrapassou o Manchester City na classificação, com a equipa a ter apenas três.
O Nottingham Forest, treinado pelo português Nuno Espírito Santo e adversário de FC Porto e Sporting de Braga na Liga Europa, perdeu pela primeira vez esta temporada, ao cair em casa perante o West Ham, por 3-0.
Contudo, os golos dos ‘hammers’, com Mateus Fernandes a titular, surgiram apenas nos minutos finais, por Jarrod Bowen (84), pelo brasileiro Lucas Paquetá (88), de grande penalidade, e por Callum Wilson (90+1).
O West Ham somou os primeiros pontos da temporada, após duas derrotas a abrir, enquanto o Nottingham Forest tem quatro pontos.
Contudo, na segunda parte, o Brighton deu a volta ao resultado, com um penálti convertido por James Milner, aos 67 minutos, com o alemão Brajan Gruda (89) a dar o triunfo.
Ainda sem triunfos até hoje, o Brighton passou a somar quatro pontos e ultrapassou o Manchester City na classificação, com a equipa a ter apenas três.
O Nottingham Forest, treinado pelo português Nuno Espírito Santo e adversário de FC Porto e Sporting de Braga na Liga Europa, perdeu pela primeira vez esta temporada, ao cair em casa perante o West Ham, por 3-0.
Contudo, os golos dos ‘hammers’, com Mateus Fernandes a titular, surgiram apenas nos minutos finais, por Jarrod Bowen (84), pelo brasileiro Lucas Paquetá (88), de grande penalidade, e por Callum Wilson (90+1).
O West Ham somou os primeiros pontos da temporada, após duas derrotas a abrir, enquanto o Nottingham Forest tem quatro pontos.