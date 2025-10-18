Futebol Internacional
Manchester City pressiona o Arsenal e Vitor Pereira segue sem vencer nos `wolves`
O Manchester City, com mais dois golos de Haaland, juntou-se hoje provisoriamente ao Arsenal na liderança da Liga inglesa de futebol, numa oitava jornada em que Vítor Pereira voltou a perder no Wolverhampton.
O City recebeu e bateu o Everton, por 2-0, enquanto os ‘wolves’ caíram no campo do Sunderland, igualmente por 2-0, e continuam no último lugar da Premier League ainda sem qualquer vitória.
Em Manchester, Rúben Dias foi capitão, Matheus Nunes foi titular a Bernardo Silva entrou na segunda parte no terceiro triunfo seguido da equipa de Pep Guardiola na prova.
Haaland marcou aos 58 e 63 minutos, elevando a sua contagem no topo da lista dos melhores marcadores da competição para 11 golos, mais cinco que o seu principal perseguidor, o ganês Antoine Semenyo, do Bournemouth, que ficou em branco no empate no terreno do Crystal Palace (3-3).
O City passou a somar 16 pontos e apanhou o Arsenal, mas provavelmente por pouco tempo, já que ainda hoje os ‘gunners’ atuam no campo do Fulham, de Marco Silva, em dérbi londrino.
De mal a pior vai Vítor Pereira no Wolverhampton, isto numa temporada em que o treinador português, mesmo apesar do mau arranque, renovou contrato com o clube.
Novo desaire, agora perante o Sunderland, que marcou pelo francês Mukiele, aos 16 minutos, e pelo checo Krejci, com um autogolo aos 90+2, e subiu ao sétimo lugar na sua época de regresso à Premier League.
Os ‘wolves’, que contaram com Rodrigo Gomes a titular, somam apenas dois pontos e são a única equipa que ainda não venceu qualquer partida esta época.
A tarde de sábado podia mesmo ter acabado com um líder surpresa provisório, mas o Bournemouth desperdiçou uma vantagem de dois golos em Londres e deixou-se empatar no último minuto pelo Crystal Palace.
Não marcou Semenyo, mas bisou Kroupi, ao sete e 38 minutos para o forasteiros, com o escocês Christie a fazer o terceiro, aos 89.
Do lado do Palace, o francês Mateta foi herói com um ‘hat-trick’, que começou a ser construído aos 64 e 69 minutos, ficando finalizado aos 90+7, na marcação de uma grande penalidade que impediu o Bournemouth de ser líder isolado à condição.
Mesmo assim, a equipa do espanhol Andoni Iraola apanhou o Liverpool no segundo lugar, com 15 pontos, com campeões ingleses a receberem domingo o Manchester United, de Rúben Amorim.
Florentino Luís foi titular no triunfo caseiro do Burnley sobre o Leeds United, por 2-0, enquanto o Newcastle continua a viver uma época algo penosa na Premier League (12.º classificado), perdendo hoje no campo do Brighton, por 2-1, com o veterano Welbeck a bisar.
