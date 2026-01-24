Manchester City quebra série negra





(Com Lusa)





Depois da pior série da época no campeonato – empates com Sunderland, Chelsea e Brighton e derrota no dérbi com o Manchester United -, a equipa de Pep Guardiola estava obrigada a vencer frente ao último classificado na ‘Premier’.O treinador espanhol continuou sem o central Rúben Dias, lesionado, mas voltou a contar com Matheus Nunes, que tinha falhado o jogo com o United devido a gripe e também a derrota na ‘Champions’ na terça-feira, com o Bodo/Glimt.O triunfo dos ‘citizens’ ficou definido ainda na primeira parte, graças aos golos de Marmoush (seis minutos) e do reforço Semenyo (45+2), contratado no início de janeiro ao Bournemouth e que já leva dois golos e uma assistência em três jogos.O resultado de hoje permite ao City reduzir para quatro pontos a desvantagem para o líder Arsenal, que apenas entra em ação no domingo, em jogo em casa diante do Manchester United (quinto), de Bruno Fernandes e Diogo Dalot.Em contraponto, o Wolverhampton, que tem apenas um triunfo em todo o campeonato, segue ‘afundado’ na cauda da tabela, num cenário nada positivo para a equipa de José Sá, que hoje foi titular, de Rodrigo Gomes, opção ao intervalo, e de Toti, lesionado.Também em zona de descida, o Burnley (19.º), com Florentino até aos 69 minutos, empatou na receção ao Tottenham (2-2), apesar dos ‘spurs’, que estão provisoriamente na 13.ª posição, ainda terem estado na frente do marcador.A equipa da casa até conseguiu virar o jogo, como golos de Tuanzebe (45) e Lyke Foster (76), mas quase em cima do apito final Romero resgatou um ponto para o Tottenham, ao fazer o empate aos 90.O Fulham, de Marco Silva, conseguiu uma reviravolta na receção ao Brighton (2-1), com a equipa londrina a ter de 'correr' atrás do resultado, depois de sair a perder para o intervalo.Ayari tinha 'gelado' o público em Craven Cottage, com o golo dos 'seagulls', aos 28 minutos, mas o nigeriano Samuel Chukwueze, de regresso às opções de Marco Silva, após competir na Taça das Nações Africanas, fez a igualdade, aos 72, e Harry Wilson 'deu' a vitória já na compensação, aos 90+2.Com a 23.ª ronda do campeonato ainda por completar para várias equipas, o Fulham sobe, provisoriamente, ao sétimo lugar, enquanto o Brighton mantém-se em 12.º.Ainda hoje, o Bournemouth recebe o Liverpool, com a ronda a ter o seu jogo 'grande' no domingo, dia em que o Arsenal recebe o Manchester United.