Manchester City recupera terceiro lugar em Inglaterra

O jogo, da penúltima jornada, deixa os 'citizens', por quem Bernardo Silva marcou, com o apuramento para a Liga dos Campeões muito bem encaminhado, mas ainda não garantido, já que podem ser ultrapassados na última ronda por Chelsea, Newcastle e Aston Villa.



O Liverpool é virtual campeão, com os 83 pontos já contabilizados, e o Arsenal, que soma 71, será segundo. O City, com 68 pontos, ainda pode alcançar os 'gunners', mas só na 'matemática' (saldo de golos de +26, contra +34 do Arsenal).



Por outro lado, a posição do Manchester City ainda não é segura, no que se refere à próxima 'Champions', já que o trio perseguidor está com 66 pontos e são seis os clubes ingleses que jogarão a próxima edição, os cinco primeiros e o vencedor da Liga Europa.



Mesmo o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, que é sétimo, com 65 pontos, ainda pode chegar à mais importante das competições de clubes da UEFA.



Os 'citizens' vinham de uma derrota por 1-0 frente ao Crystal Palace, na final da Taça, e precisavam mesmo de ganhar, para minimizar os estragos da pior época da última década -- primeira sem troféus desde a estreia de Pep Guardiola, em 2016/17.



Hoje, as coisas correram melhor e ao intervalo já ganhavam por 2-0, com os golos de Omar Marmoush, aos 14 minutos, e Bernardo Silva, aos 38. O português recebeu a bola de Gündogan e, já com pouco ângulo, conseguiu chegar ao seu quinto golo da época.



Matheus Nunes e Ruben Dias foram os outros portugueses em ação, no jogo em que o City enviou uma bola aos 'ferros', por Kevin de Bruyne, na última época do belga no clube, hoje com direito a substituição para a ovação no estádio Etihad.



Outra grande ovação na noite aconteceu com a entrada em jogo de Rodri, o Bola de Ouro de 2024, que está de regresso aos relvados oito meses após grave lesão.



O Bournemouth também viu uma bola ao poste, por Evanilson, e ficou a jogar contra 10 após a expulsão de Kovacic, aos 67 - mas foi vantagem de pouca dura, já que, volvidos seis minutos, Cook também foi mandado sair, após falta feia sobre Nico González.



O antigo jogador do FC Porto, que rendeu no jogo De Bruyne, ainda teve ocasião para marcar, aos 89 minutos, a passe de Matheus Nunes.



Os visitantes chegaram ao golo de honra nos últimos segundos, através de Jebbison, jogador da formação do clube.



Em ano em que a Inglaterra pode ter até 10 equipas nas competições europeias, o Crystal Palace já garantiu a ida à Liga Europa, com a vitória de sábado na Taça.



O Crystal Palace vai estrear-se numa fase de grupos de uma competição europeia, assegurando a presença na Liga Europa, depois de se ter estreado, sem sucesso, na extinta Taça Intertoto.



Sem pressão, mas altamente moralizados, os londrinos são 12.ºs no campeonato, após a vitória de hoje por 4-2 sobre o Wolverhampton, de Vítor Pereira e com Gonçalo Guedes, Toti Gomes e Nelson Semedo (na segunda parte) na equipa.



Agbaou adiantou os 'wolves', aos 24 minutos, e o Palace respondeu com os bis de Nketiah, aos 27 e 32, e o golo de Chilwell, aos 50.



Até ao final, ainda houve mais um golo para o Wolverhampton (Strand Larsen, aos 62) e também mais um para o Palace (Eze, aos 86).