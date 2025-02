Manchester City sofre para continuar na Taça

O espanhol, que trocou o FC Porto pelo City há uma semana, perdeu uma bola a meio-campo aos 16 minutos, o que permitiu o remate para o golo do Orient, um autogolo de Ortega, e depois, aos 22, saiu lesionado, substituído por Bernardo Silva.



O City teve de 'puxar pelos galões' para virar o resultado, recorrendo aos jogadores do banco, como o uzbeque Khusanov ou o belga Kevin de Bruyne, autores dos golos dos visitantes, aos 56 e 79 minutos, respetivamente.



A equipa de Pep Gardiola fez um jogo mediano, nesta quarta eliminatória da Taça de Inglaterra, mostrando que a quebra anímica dos últimos meses ainda não está ultrapassada.



Nico González ocupou a meio campo a posição que costumava ser de Rodri e não convenceu, em jogo que parecia ter tudo para lhe ser favorável.



Aos 16 minutos, perdeu a bola, no meio campo, e Jamie Donley rematou a 40 metros da baliza, aproveitando o adiantamento do guarda-redes alemão Stefan Ortega. A bola bateu na trave e depois nas costas do germânico, a quem foi atribuído o golo.



O empate, aos 56 minutos, também foi conseguido com um ressalto - o remate de Rico Lewis embateu em Khusanov, no peito, com a bola a desviar a trajetória e enganar o guarda-redes do Orient.



O golo da vitória é que nada teve a ver com a sorte - Jack Grealish serviu Kevin de Bruyne, isolado, com o belga a desviar a bola do alcance do guarda-redes, com um toque subtil.



Além de Bernardo Silva, outro português esteve em jogo: Rúben Dias, substituído ao intervalo, por Stones, depois de alguma dificuldade em suster o ataque do Orient.



Em 'duelo' entre duas equipas do escalão secundário, o Leeds, líder do 'Championship', deixou-se surpreender em casa pelo Millwall, por 2-0.



Em Elland Road, o homem da partida foi Oluwafemi Azeez, que marcou os dois golos, aos 30 e 55 minutos.