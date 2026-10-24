Futebol Internacional
Manchester City sofre primeira derrota da época na Premier League
O Aston Villa impôs a primeira derrota ao Manchester City na edição 2026/27 da Liga inglesa, ao impor-se em casa por 2-1, em jogo da oitava jornada.
Em Birmingham, o senegalês Nicolás Jackson foi a grande figura do encontro, ao marcar os dois golos dos ‘villains’, aos 06 e 60 minutos, primeiro aproveitando um erro de Marc Guehi na saída de bola e depois beneficiando de uma má abordagem do guarda-redes italiano Gianluigi Donnarumma, mal batido no lance.
Com o português Ruben Dias a titular e Matheus Nunes de fora, por lesão, o Manchester City ainda conseguiu empatar, pelo inevitável norueguês Erling Haaland, aos 52 minutos.
Os ‘citizens’, que ainda não tinham perdido qualquer ponto na Liga inglesa, mantêm-se para já na liderança isolada da Premier League, com 21 pontos, mas podem ser ainda hoje alcançados pelo Arsenal, que recebe o Everton.
O Aston Villa, que venceu pela terceira vez consecutiva o City, somou a segunda vitória seguida e o quarto jogo sem perder na Liga inglesa, subindo provisoriamente ao sexto lugar, com 11 pontos.
Com o português Ruben Dias a titular e Matheus Nunes de fora, por lesão, o Manchester City ainda conseguiu empatar, pelo inevitável norueguês Erling Haaland, aos 52 minutos.
Os ‘citizens’, que ainda não tinham perdido qualquer ponto na Liga inglesa, mantêm-se para já na liderança isolada da Premier League, com 21 pontos, mas podem ser ainda hoje alcançados pelo Arsenal, que recebe o Everton.
O Aston Villa, que venceu pela terceira vez consecutiva o City, somou a segunda vitória seguida e o quarto jogo sem perder na Liga inglesa, subindo provisoriamente ao sexto lugar, com 11 pontos.
(Com Lusa)