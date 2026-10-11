Manchester City supera revolta de Anfield e segue líder isolado em Inglaterra

O Manchester City manteve o arranque perfeito na edição 2026/27 da Liga inglesa de futebol e a liderança isolada da prova, após vencer em Liverpool (3-0), num ambiente adverso, na sexta jornada.



Este foi o primeiro jogo do City desde que foi considerado culpado das 115 acusações de graves violações das regras financeiras da Premier League e os adeptos dos ‘reds’ em Anfield fizeram questão de assinalar isso, com ruidosos assobios e gritos de “batoteiros”, “corruptos”, “aldrabões” e “criminosos” durante a partida.



Depois de uma primeira parte bem complicada, em que Rúben Dias, capitão, Matheus Nunes, titular, e os restantes dos jogadores dos ‘citizens’ sentiram e muito a hostilidade do público de Liverpool, o Manchester City acabou por resolver tudo na segunda parte, mas com a ‘preciosa ajuda’ de Ryan Gravenberch.



O médio neerlandês foi expulso e deixou o Liverpool a atuar com menos uma unidade, situação que o City aproveitou para construir uma confortável vantagem, com golos do norueguês Haaland, aos 65 minutos, do belga Doku, aos 68, e do francês Cherki, aos 78.



Isto significa que o emblema de Manchester City continua sozinho na liderança do campeonato inglês e agora com 18 pontos, o máximo possível, contra 15 do Arsenal, que segue no segundo posto, após ter vencido nesta ronda em casa o Leeds United (2-1).



Já o técnico Enzo Maresca, com seis vitórias, igualou o melhor arranque de sempre do Manchester City na Premier League, que até agora pertencia a Pep Guardiola, que empreendeu séries semelhantes duas vezes, em 2016/17 e 2023/24. O técnico italiano está assim a um triunfo de fazer história no clube.



Maresca está também a três vitórias, de igualar, e a quatro, de ultrapassar, o recorde absoluto da ‘era’ Premier League (desde 1992), que pertence ao Chelsea de José Mourinho, com nove em 2005/06.



Já o Liverpool sofreu a primeira derrota da época – e a primeira em Anfield desde fevereiro de 2026, também com o City – e segue no sétimo com nove pontos e na companhia de mais três equipas.



Antes deste encontro, o Everton, com um ‘onze’ com 10 jogadores britânicos (nove ingleses e um galês), deixou fugir a possibilidade de se isolar no quarto lugar, com um empate (2-2) no campo do Hull City, enquanto o Crystal Palace venceu em casa o Nottingham Forest, por 3-1.



A ronda termina na segunda-feira com o Coventry-Newcastle.