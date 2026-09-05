Manchester City vence antes de visitar o Dragão





(Com Lusa)

No Etihad Stadium, o inevitável Erling Haaland assinou o único golo da partida da ronda três, que permite aos ‘citizens’ comandar, à condição, a Premier League, com nove pontos.O português Rúben Dias, novo capitão de equipa do City, alinhou de início, mas Matheus Nunes viu o triunfo do banco de suplentes.Na terça-feira, o segundo classificado da última edição da Premier League visita o Estádio do Dragão, pelas 20:00 (horas de Lisboa), em jogo da primeira ronda da fase de liga da ‘Champions’.Com o português Mateus Fernandes a entrar na reta final da partida, o Tottenham conseguiu somar o primeiro ponto na competição, após dois desaires seguidos.Ainda assim, continua sem marcar qualquer golo, já que, no City Ground, casa do Nottingham Forest, não foi além de uma igualdade a zero.Com dois golos de Mitchell e outro de Ben Chilwell, o Crystal Palace imperou em Craven Cottage, Londres, por 3-2, em resposta aos tentos do Fulham, da autoria de King e Palacios.De resto, Brentford, com Fábio Carvalho entre os suplentes, e Sunderland empataram 1-1, o mesmo desfecho verificado no Brighton-Leeds United.No primeiro jogo o dia, Newcastle e Bournemouth, que contou com o luso António Silva no eixo da defesa, empataram a dois golos, em St. James’ Park.Os ‘cherries’ estiveram muito perto de sair com o triunfo do norte de Inglaterra, mas o golo a acabar de Jacob Ramsey ‘estragou’ tudo, aos 88, já depois da finalização do colega Harvey Barnes (37), no primeiro tempo, em resposta ao pontapé certeiro do visitante Tavernier (09) e do golo na própria baliza de Thiaw (35).