Manchester City vence Bournemouth e sobe ao segundo lugar da Liga inglesa

O avançado norueguês marcou por duas vezes na primeira parte, aos 17 e 33 minutos, e chegou aos 13 remates certeiros, por entre um tento do norte-americano Tyler Adams a favor dos ‘cherries’, aos 25, antes de Nico O'Reilly estabelecer a diferença final, aos 60.



Haaland foi o terceiro jogador na história da Premier League a festejar mais do que um golo em quatro jogos consecutivos em casa, após o ponta de lança uruguaio Luis Suárez (cinco) e o ex-dianteiro Robbie Fowler, ambos pelo Liverpool, em 2013/14 e 1995/1996.



O nórdico passou a somar 26 golos em 16 partidas esta temporada - 17 pelos ‘citizens’ e nove com a Noruega - e está a dois dos 100 na Premier League, ajudando a equipa dos internacionais portugueses Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva, todos titulares, a regressar aos êxitos no campeonato, depois da derrota fora frente ao Aston Villa (1-0).



O Manchester City é segundo classificado, com 19 pontos, seis abaixo do líder Arsenal, vitorioso no sábado em Burnley (2-0), num pódio fechado pelo campeão Liverpool, que voltou aos triunfos na receção ao Aston Villa (2-0), e pelo Bournemouth, ambos com 18.



Os ‘citizens’ podem ser suplantados pelo Sunderland, sétimo, com os mesmos 17 pontos de Tottenham, Chelsea e Manchester United, orientado pelo português Ruben Amorim, caso os ‘black cats’ derrotem em casa o Everton, na segunda-feira, no fecho da jornada.



Num dia marcado pelo despedimento do treinador luso Vítor Pereira do Wolverhampton, 20.º e último, o West Ham logrou a primeira vitória sob alçada de Nuno Espírito Santo na receção ao Newcastle (3-1) e subiu a 18.º, ainda em zona de descida, com sete pontos.



Jacob Murphy ainda colocou os ‘magpies’ em vantagem (minuto quatro), mas o brasileiro Lucas Paquetá (35), o neerlandês Sven Botman (45+5), na própria baliza, e o suplente checo Tomás Soucek (90+7) completaram a reviravolta dos ‘hammers’, que jogaram de início com Mateus Fernandes e triunfaram pela primeira vez ao quinto duelo com Nuno Espírito Santo, interrompendo uma série de cinco derrotas e um empate na Liga inglesa.



O West Ham não vencia para o campeonato há dois meses, quando, na terceira ronda, ganhou fora ao Nottingham Forest (3-0), então de Nuno Espírito Santo, que nunca mais comandaria os ‘tricky trees’ e rendeu Graham Potter nos ‘hammers’ no fim de setembro.



Os londrinos voltaram a triunfar em casa pela primeira vez desde fevereiro e estão a três pontos do Burnley, 17.º e primeira equipa em zona de salvação, enquanto o Newcastle, último opositor do Benfica na fase de liga da Liga dos Campeões, surge em 13.º, com 12.



