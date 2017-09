Manchester City vence Chelsea e continua na frente com o United

Lusa 30 Set, 2017, 20:41 / atualizado em 30 Set, 2017, 20:42 | Futebol Internacional

Em Stamford Bridge, o belga Kevin De Bruyne, com um remate certeiro à entrada da área, deu, aos 67 minutos, o triunfo os 'citizens', que contaram com o internacional português Bernardo Silva a partir dos 76.



Com este resultado, o Manchester City passou a somar 19 pontos e segue na liderança da 'Premier League' na companhia do Manchester United, enquanto o Chelsea caiu para o quarto posto.



Antes, o Manchester United, de José Mourinho goleou o Crystal Palace, por 4-0, em Old Trafford.



Perante o lanterna-vermelha da competição, o belga Fellaini foi a grande figura do encontro, ao assinar um 'bis', aos 35 e 49 minutos. Mata abriu a contagem, logo aos três, e o também belga Lukaku, aos 86, confirmou a goleada dos 'red devils', que são adversários do Benfica na Liga dos Campeões.



O Crystal Palace continua no último lugar da prova sem pontos e sem golos marcados, algo que nunca tinha acontecido na história da 'Premier League' após as primeiras sete rondas.



No quarto lugar, provisoriamente, aparece agora o Watford, de Marco Silva, que foi empatar ao campo do West Bromwich (2-2), num encontro em que chegou a ter dois golos de desvantagem e que fugiu à derrota nos descontos.



O venezuelano Rondon e Evans, com remates certeiros aos 18 e 21 minutos, respetivamente, colocaram a equipa da casa na frente do marcador, mas o Watford respondeu, primeiro pelo francês Doucoure, aos 37, e depois pelo brasileiro Richarlison, aos 90+5.



Com José Fonte no 'onze' titular, o West Ham recebeu e bateu por 1-0 o Swansea, que contou com Renato Sanches a tempo inteiro. O senegalês Sakho marcou aos 90 minutos e tirou os 'hammers' da zona de despromoção.



Cédric Soares foi titular na derrota do Southampton no terreno do Stoke City, por 2-1, e o Leicester, ainda sem Adrien Silva, empatou a zero no terreno do Bournemouth.



A ronda iniciou com o Tottenham a golear no terreno do Huddersfield, por 4-0, com dois golos de Harry Kane.



Kane 'bisou', com golos aos nove e 23 minutos, tendo os outros golos dos 'spurs' sido apontados pelo galês Benjamin Davies, aos 18, e pelo francês Moussa Sissoko, que se estreou a marcar pelos londrinos, aos 90+1.



Com este triunfo, a formação comandada por Mauricio Pochettino subiu ao terceiro lugar, mas pode ainda ser apanhada pelo Liverpool, que joga domingo no campo do Newcastle.