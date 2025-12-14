Manchester City vence Crystal Palace e mantém perseguição à liderança

Depois da vitória dos 'gunners' no sábado, a equipa de Pep Guardiola estava hoje obrigada a vencer para manter o líder Arsenal debaixo de olho, quando as duas equipas estão separadas por apenas dois pontos.



Em Londres, no Selhurst Park, apesar da diferença clara no marcador, o Palace acabou por ter um desaire inglório face ao jogo que fez, com várias tentativas de transição, com Mateta a ser um perigo e duas bolas nos ferros de Donnarumma.



Para o Manchester City contaram os golos, num jogo difícil, mas também positivo da equipa de Pep Guardiola, capaz de ferir o adversário nos momentos certos, num jogo que procurou controlar e ser implacável nas oportunidades.



Haaland, o primeiro após cruzamento de Matheus Nunes, marcou aos 41 e 88 (de grande penalidade), e Phil Foden, aos 69.



Em outro jogo da 16.ª jornada, o West Ham, de Nuno Espírito Santo, esteve a vencer em casa o Aston Villa, mas acabou por perder, num jogo em que Mateus Fernandes tinha aberto cedo o marcador para os 'hammers'.



A equipa londrina, que é 18.ª, em zona de descida, esteve duas vezes a vencer, com Bowen também a marcar, aos 24, mas o 'villa' respondeu sempre, primeiro graças a um autogolo de Mavropanos (09) e depois a fazer o 2-2 por Morgan Rogers (50).



O médio dos 'villans' decidiu ainda o encontro, com novo golo, aos 79, que permitiu à formação de Birmingham continuar com algum conforto no terceiro lugar na Premier League, a um ponto do Manchester City e com mais cinco do que o Chelsea (quarto).



A ronda foi positiva para o Nottingham Forest (16.º), a fugir dos lugares de perigo e que hoje venceu por claros 3-0 o Tottenham, com os 'spurs' a contarem com João Palhinha apenas a partir dos 59 minutos, quando já perdiam por dois golos.



Hudson-Odoi foi o homem do jogo, ao marcar aos 28 e 50 minutos, e ao assistir Sangare para o terceiro, aos 79.



O Sunderland, a fazer uma boa época, na qual é sétimo, regressou às vitórias, ao bater em casa o Newcastle (12.º), por 1-0, graças a um autogolo do avançado alemão Nick Woltemade (46).





