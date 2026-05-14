Manchester City vence Crystal Palace e pressiona Arsenal na luta pelo título

Com os portugueses Bernardo Silva e Matheus Nunes entre os titulares, o Manchester City adiantou-se no marcador com um golo do ganês Antoine Semenyo, aos 32 minutos, e ampliou a vantagem aos 40, pelo egípcio Omar Marmoush.



Na segunda parte, os ‘citizens’, com Rúben Dias no banco de suplentes, aumentaram a vantagem com um tento do brasileiro Savinho, aos 84.



Com este triunfo, o City, orientado por Pep Guardiola, continua no segundo lugar, com 77 pontos, a dois do líder Arsenal, quando faltam disputar duas jornadas.



Já o Crystal Palace está no 15.º posto, já fora de perigo de despromoção, com 44 pontos.



Nas duas rondas que faltam, o Arsenal, que vai disputar a final da Liga dos Campeões frente aos franceses do Paris Saint-Germain, recebe o já despromovido Burnley e visita o Crystal Palace.



Já o Manchester City vai jogar no terreno do Bournemouth e é anfitrião do Aston Villa, já depois de disputar a final da Taça de Inglaterra, frente ao Chelsea.



