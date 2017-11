Manchester City vence e consolida liderança da liga inglesa

Lusa 05 Nov, 2017, 17:10 / atualizado em 05 Nov, 2017, 17:10 | Futebol Internacional

Com o português Bernardo Silva no banco e a entrar na partida apenas aos 87 minutos, o Manchester City adiantou-se no marcador aos 19 minutos, pelo belga Kevin De Bruyne, ampliando a vantagem por Sergio Agüero, na conversão de uma grande penalidade aos 50.



Aos 65, o francês Alexandre Lacazette ainda relançou o Arsenal na partida, mas Gabriel Jesus acabaria por confirmar a vitória da equipa da casa, aos 74.



O City fica assim com 31 pontos, mais oito do que o Manchester United de José Mourinho, segundo, que hoje visita o Chelsea.



Antes, em Londres, um golo do sul-coreano Heung-Min Son, aos 64 minutos, deu o triunfo ao Tottenham sobre o Crystal Palace, permitindo à equipa comandada por Mauricio Pochettino somar 23 pontos e manter-se colado ao Manchester United na luta pelo segundo lugar da Premier League.