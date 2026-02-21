Futebol Internacional
Manchester City vence e pressiona lider Arsenal em Inglaterra
O Manchester City colocou-se hoje provisoriamente a dois pontos do líder Arsenal, com um triunfo caseiro sobre o Newcastle, por 2-1, com o primeiro ‘bis’ de Nico O'Reilly na Liga inglesa de futebol, na 27.ª jornada.
A terceira vitória seguida do City na Premier League deixou a equipa de Pep Guardiola mais perto do Arsenal, que no domingo joga no campo do Tottenham, no histórico dérbi do norte de Londres, e serviu também para reforçar o segundo posto, agora com cinco pontos de avanço sobre o Aston Villa, terceiro, que empatou na receção ao Leeds (1-1).
Ruben Dias (saiu com surpresa ao intervalo), Matheus Nunes e Bernardo Silva, a capitão, foram titulares nos ‘citizens’, mas a ‘estrela’ da partida acabou por ser o médio Nico O'Reilly, jogador de apenas 20 anos e produto da escola do clube, que fez marcou aos 14 e 27 minutos. Pelo meio, aos 22, Lewis Hall ainda refez a igualdade no marcador.
O'Reilly, de nacionalidade inglesa com raízes jamaicanas, já tinha marcado um ‘bis’ pela equipa principal do Manchester City, mas na Taça de Inglaterra.
Com esta derrota, o Newcastle continua na 10.ª posição, com 36 pontos, mas tem esse lugar em risco, caso Sunderland ou Fulham, de Marco Silva, vençam no duelo de ambos no domingo.
