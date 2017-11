Manchester City vence Leicester e consolida liderança em Inglaterra

Lusa 18 Nov, 2017, 17:50 | Futebol Internacional

Os 'citizens' resolveram a questão do vencedor do encontro com golos marcados no fim da primeira parte e no início da segunda, por intermédio do avançado brasileiro Gabriel Jesus, aos 45 minutos, e do médio belga Kevin De Bruyne, aos 49.



O City passou a deter nove pontos de vantagem sobre o Chelsea, que ultrapassou o Tottenham, mas o campeão em exercício ainda pode ser ultrapassado pelo Manchester United, treinado pelo português José Mourinho e adversário do Benfica na Liga dos Campeões, que recebe ainda hoje o Newcastle.



O Chelsea, que protagonizou um início de temporada pouco convincente, continua agora o seu caminho de recuperação, tendo goleado por 4-0 no recinto do West Bromwich, com destaque para os dois golos marcados pelo avançado belga Eden Hazard.



O Liverpool impôs-se por 3-0 em casa ao Southampton, pelo qual o defesa português Cedric foi totalista, mantendo-se na corrida aos lugares de acesso à Liga dos Campeões, em igualdade com o Arsenal e o surpreendente Burnley, vencedor por 2-0 na receção ao Swansea, penúltimo colocado.



O Arsenal resolveu a questão no curto espaço de cinco minutos, na reta final da primeira parte, com golos do defesa alemão Shkodran Mustafi, aos 36, e do avançado chileno Alexis Sánchez, aos 41, ambos obtidos em situação de aparente fora-de-jogo.



A derrota quebrou o momento positivo dos 'spurs', que tinham vencido o Real Madrid, campeão espanhol e europeu, para a Liga dos Campeões, mas hoje não resistiram ao 'eclipse' dos seus jogadores mais influentes: Harry Kane, Dele Alli e Christian Eriksen.



O Everton não foi além de um empate 2-2 no estádio do lanterna-vermelha Crystal Palace, enquanto o Bournemouth goleou por 4-0 na receção ao Huddersfield, apesar de ter jogado toda a segunda parte em inferioridade numérica, devido à expulsão do defesa Simon Francis.