Manchester City vence líder Arsenal





(Com Lusa)

No catalogado jogo do título em Inglaterra, os ‘citizens’ impuseram-se com golos do francês Rayan Cherki (16 minutos) e do norueguês Erling Haaland (65), melhor marcador da Premier League, agora com 23 remates certeiros.Pelo meio, os ‘gunners’ ainda igualaram num ápice através de Kai Havertz (18 minutos), num lance em que o guarda-redes italiano Gianluigi Donnarumma chutou a bola contra o avançado alemão na área anfitriã, após captar um lançamento lateral atrasado do português Matheus Nunes.Autor do passe que antecedeu o tento de Cherki, concretizado em redor de quatro adversários, Matheus Nunes foi totalista pelo Manchester City, tal como o capitão Bernardo Silva, tendo Rúben Dias ficado de fora por lesão, numa partida em que cada equipa acertou duas vezes nos ferros da baliza contrária.O Manchester City atingiu a 20.ª vitória para o campeonato e é segundo classificado, com 67 pontos, tendo ainda menos um jogo face ao líder Arsenal, com 70, que perdeu pela quinta vez, não juntava duas derrotas consecutivas na prova desde dezembro de 2023 e vê cada vez mais ameaçada a possibilidade de se sagrar campeão inglês 22 anos depois.Vencedores de seis das últimas oito edições da Premier League, que não conquistam desde 2023/24, quando lograram o único tetracampeonato da história do futebol inglês, os ‘citizens’ estão invictos há 10 jornadas e encurtaram também a desvantagem na diferença de golos (36 contra 37), primeiro critério de desempate.Contas feitas, o Manchester City assumirá o primeiro lugar se triunfar na visita ao penúltimo Burnley, na quarta-feira, em jogo da 34.ª jornada, que ocorre três dias antes da receção do Arsenal ao Newcastle, em Londres.Os ‘gunners’, segundos nas últimas três épocas, arriscam-se a repetir as sequelas de 2022/23 e 2023/24, quando também entraram em abril no comando isolado da Premier League e foram ultrapassados pelos ‘citizens’.Recém-qualificado pela segunda época seguida para as meias-finais da Liga dos Campeões, nas quais vão defrontar os espanhóis do Atlético de Madrid, depois de terem suplantado o bicampeão português Sporting nos ‘quartos’, o Arsenal perdeu pela quarta vez nos últimos seis embates nas diversas competições, série iniciada precisamente frente ao Manchester City (2-0), na final da Taça da Liga inglesa, em 22 de março, em Wembley.