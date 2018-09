Manchester City vence Newcastle e continua perseguição ao topo da tabela

Lusa Comentários 01 Set, 2018, 20:38 | Futebol Internacional

Sterling, aos oito minutos, e Walker, aos 52, decidiram o encontro para os 'citizens', que pelo meio ainda sofreram o golo do empate, pelo norte-americano Yedlin, aos 30 minutos.



O resultado deixa a equipa de Pep Guardiola com 10 pontos no terceiro lugar, mas pode perder a posição, uma vez que, no domingo, Tottenham e Watford defrontam-se, duas equipas que somam nove pontos em três jogos.



No topo da tabela está o Liverpool, que hoje bateu fora o Leicester por 2-1, e o Chelsea, que recebeu e venceu o Bournemouth por 2-0, ambos com 12 pontos, tantos quantos era possível conseguir nas quatro primeiras rondas da 'Premier League'.



Num jogo em que o Newcastle pouco conseguiu atacar, dada a alta posse de bola da formação de Manchester, que acabou com 79% nesta estatística no final do encontro, Sterling marcou cedo numa boa jogada individual, após passe do francês Mendy.



Aos 30, um raro contra-ataque bem conduzido levou ao golo de Yedlin, assistido pelo venezuelano Rondón.



No segundo tempo, Walker fez o 2-1 final, aos 52, com um remate colocado de fora da área, seis minutos antes da entrada de Bernardo Silva nos campeões ingleses, e o City controlou o jogo até final.



Antes, um golo do espanhol Adama Traoré, aos 90+3, deu a vitória ao Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo, na visita ao West Ham, num jogo em que Rui Patrício, Ruben Neves, João Moutinho, Diogo Jota e Hélder Costa foram titulares, e Rúben Vinagre suplente utilizado.



Os 'Wolves' seguem em nono lugar com cinco pontos, menos um do que o Everton, de Marco Silva, que hoje empatou com o Huddersfield e tem seis, no sétimo lugar.



Cédric Soares assistiu Ings para o primeiro golo da vitória do Southampton em casa do Crystal Palace (2-0), enquanto Brighton e Fulham empataram a duas bolas.



No domingo, Watford ou Tottenham podem chegar aos 12 pontos e igualar Liverpool e Chelsea no topo da tabela, quando ambas as equipas se defrontarem pelas 16:00, à mesma hora da visita do Manchester United, de José Mourinho, ao reduto do Burnley.



Antes, o Arsenal, adversário do Sporting na Liga Europa, quer somar a segunda vitória na 'Premier League', em que já perdeu por duas vezes, no terreno do recém-promovido Cardiff (13:30).