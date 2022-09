Manchester City vence `Wolves` e sobe à liderança em jogo com 11 portugueses

Na oitava jornada, a equipa da casa apresentou-se com sete portugueses no ‘onze’ inicial, com Nelson Semedo a ser ainda lançado segunda parte, enquanto os campeões ingleses contaram com Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, num conjunto de 11 jogadores lusos, enquanto, por exemplo, apenas quatro ingleses foram titulares entre os dois emblemas.



Nos 'Wolves', o guarda-redes José Sá, Matheus Nunes, Rúben Neves, João Moutinho, Gonçalo Guedes, Podence e Pedro Neto foram escolhas iniciais de Bruno Lage, com o técnico a apostar num meio-campo e num ataque 100% português.



Logo no primeiro minuto, Grealish deu vantagem ao Manchester City, diferença aumentada por Eling Haaland, aos 16, com assistência de Bernardo Silva. Este foi o 11.º tento do avançado norueguês, líder dos melhores marcadores da Premier League, com mais cinco do que o segundo, o sérvio Aleksandar Mitrovic (Fulham).



A tarefa dos 'Wolves' ficou ainda mais complicada aos 33 minutos com a expulsão do central irlandês Collins, devido a uma entrada violenta sobre Grealish.



Na segunda parte, os ‘citizens’ fixaram o triunfo por Foden, aos 69 minutos, e somaram o 22.º jogo sem perder na Premier League, o quarto melhor registo da história da competição.



A vitória deixa a equipa de Pep Guardiola, para já, na frente com 17 pontos, mais dois que o Arsenal, que joga domingo no campo do Brentford.



Ainda hoje, o Manchester City pode ser igualado pelo Tottenham, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, com os ‘spurs’ a receberam o Leicester City, último classificado, às 17:30.



Por seu lado, o Wolverhampton segue no 16.º lugar, com seis pontos, mas ainda poderá cair para a zona de despromoção com o decorrer da jornada.