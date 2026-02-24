Futebol Internacional
Manchester United aproxima-se do pódio
O Manchester United ganhou fora ao Everton por 1-0, no fecho da 27.ª jornada da Liga inglesa, solidificando o quarto posto, o último que dá acesso à Liga dos Campeões.
Numa partida muito equilibrada, e depois de uma primeira parte sem golos, o técnico Michael Carrick, que substituiu há pouco mais de um mês o português Ruben Amorim no comando dos 'red devils', mexeu na equipa e lançou o esloveno Benjamin Sesko aos 58 minutos, e o ponta de lança justificou a aposta 13 minutos depois ao apontar o único tento da partida.
O golo solitário nasceu de uma rápida jogada de contra-ataque da formação visitante, e permitiu ao Manchester United, com os internacionais lusos Bruno Fernandes e Diogo Dalot a titulares, consolidar o quarto lugar da Premier League, com 48 pontos, mais três do que o Chelsea, que empatou a uma bola (1-1) frente ao Burnley no sábado e tem 45 (os mesmos do Liverpool, que bateu fora o Nottingham por 1-0 no domingo).
E a formação de Manchester ainda reduziu a distância para o terceiro classificado, o Aston Villa, que empatou na receção ao Leeds (1-1), seguindo com 51 pontos, menos cinco do que o Manchester City (segundo com 56) e menos 10 do que o líder Arsenal (61), que tem mais uma partida disputada.
Por seu turno, o Everton, comandado pelo treinador escocês David Moyes, sofreu a segunda derrota consecutiva no campeonato e está no nono lugar, com 37 pontos.
(Com Lusa)