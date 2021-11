Manchester United apura-se para os oitavos de final

Também já se jogou hoje à tarde na Ucrânia, para o grupo que integra o Benfica, com já qualificado Bayern a ajudar indiretamente os 'encarnados' e triunfar no terreno do Dínamo de Kiev.



No estádio La Cerámica, o Villarreal lutou muito e bem, na procura da vitória que o colocaria na frente do grupo F, mas acabou por ser derrotado por 2-0 pelos 'red devils', que assim atingem os 10 pontos, mais três do que o Villareal e cinco do que a Atalanta, que joga ainda hoje contra o Young Boys.



Com vantagem direta sobre os espanhóis, o United já não desce do segundo lugar, compensando na 'Champions' a má carreira em Inglaterra, que levou ao despedimento do técnico Ole Solsjkaer.



Em estreia no banco, Michael Carrick começa a ganhar e muito o deve à fenomenal exibição do guarda-redes David de Gea, ao desacerto ofensivo do Villarreal e aos erros clamorosos da defesa da casa, que redundaram nos dois golos da tarde.



Meio 'desaparecido' até então, Cristiano Ronaldo deu o primeiro golpe no Villarreal, aos 78 minutos, a aproveitar uma bola perdida na defesa e executar um 'chapéu' perfeito, fora do alcance do guarda-redes.



O golpe final apareceu aos 90 minutos, com uma jogada rápida de contra-ataque que passou por todo o ataque do MU, incluindo Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, e acabou com um grande remate cruzado de Jadon Sancho.



Em Kiev, para o grupo C, a derrota do Dínamo, por 2-1, abre as portas ao possível apuramento do FC Barcelona, já hoje, mas também agrada ao Benfica.



O Bayern continua sem mácula, com 15 pontos em cinco jogos, 'Barça' e Benfica, com seis e quatro pontos, discutem o segundo lugar.



Um golo acrobático de Robert Lewandowski, aos 14 minutos, confirmou a liderança na lista de melhores marcadores ao polaco. Com este, passam a ser nove golos em cinco jogos.



Kingsley Coman aumentou a contagem, aos 42, antes de o Bayern operar várias mudanças na sua defesa, ficando um pouco mais frágil.



Denys Garmash aproveitou o evidente abrandamento dos bávaros e fez, aos 70 minutos, o primeiro golo do Dínamo na competição.