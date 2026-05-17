Manchester United bate Nottingham e garante terceiro lugar da Premier League

Luke Shaw, aos cinco minutos, o brasileiro Matheus Cunha, aos 55, e o camaronês Bryan Mbeumo, aos 76, apontaram os três golos dos ‘red devils’, que melhoram ‘enormidades’ desde a troca do treinador português Ruben Amorim por Michael Carrick.



Na formação da casa, destaque também para o médio internacional português Bruno Fernandes, que somou a 20.ª assistência na prova, para o terceiro golo do United, igualando o recorde da competição, do francês Thierry Henry (Arsenal), em 2002/03, e do belga Kevin De Bruyne (Manchester City), em 2019/20.



Bruno Fernandes jogou os 90 minutos, tal como o compatriota Diogo Dalot.



Por seu lado, o brasileiro e ex-benfiquista Morato, aos 53 minutos, e Morgan Gibbs-White, aos 78, marcaram para o Forest, mas não conseguiram evitar o fim da série de oito jogos sem perder na prova do conjunto de Nottingham.



Na classificação, o United passou a somar 68 pontos, mais seis do que o Aston Villa, quarto, quando ambos já só têm um jogo por disputar, enquanto o Nottingham, que já assegurou a manutenção na Premier League, é 16.º, com 43.



