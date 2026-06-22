Manchester United compra terrenos para construir novo estádio

"Estamos comprometidos em construir um estádio de classe mundial. Esta notícia revela o progresso que estamos a fazer para termos um novo lar e representa um sucesso significativo à medida que avançamos para a próxima fase de desenvolvimento”, explicou a CEO do Desenvolvimento de Novos Estádios do Manchester United, Collette Roche, em declarações divulgadas pela entidade que não revelou datas previstas para o início das obras.



O estádio Old Trafford foi inaugurado em 1910, sujeito a várias remodelações nestes 116 anos e tem atualmente capacidade para cerca de 75.000 espetadores.



“Sermos capazes de construir perto de Old Trafford permite-nos preservar o património, as tradições e os rituais que são tão importantes para os nossos adeptos”, acrescentou a dirigente.



O novo estádio, que se converterá na maior arena desportiva do Reino Unido, será, de acordo com o clube, um dos destinos desportivos e de entretenimento de "maior importância a nível mundial".



O projeto prevê que à volta sejam construídas cerca de 15.000 casas, refere a criação de 48.000 empregos a nível local e mais de 90.000 a nível nacional, e que agregue “mais de oito mil milhões de euros anuais” à economia do Reino Unido.



O Manchester United espera submeter o pedido de licenciamento nos próximos 12 a 28 meses e a expectativa é que a conclusão do estádio e de todo o projeto ocorra até o início da temporada 2032/2033, data prevista para a inauguração.



