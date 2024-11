Manchester United confirma cinco adjuntos de Rúben Amorim

"Carlos Fernandes, Jorge Vital, Adélio Cândido, Emanuel Ferro e Paulo Barreira transferiram-se do Sporting para o United com o nosso novo treinador, que começou a trabalhar em Manchester no início desta semana", comunicaram os 'red devils' no seu sítio de Internet.



O quinteto junta-se a uma equipa que já inclui os treinadores da equipa principal Darren Fletcher e Andreas Georgson, bem como o treinador adjunto de guarda-redes Craig Mawson.



Segundo o Manchester United, Carlos Fernandes, de 29 anos, vai ser o "braço direito" de Amorim, tal como acontecia no Sporting e nos anteriores clubes (Sporting de Braga e Casa Pia).



Jorge Vital vai ser o treinador de guarda-redes principal, Adélio Cândido - o único que aguarda o visto de trabalho - vai ser adjunto, tal como Emanuel Ferro, que trabalhou com Amorim entre 2006 e 2009 no Benfica, quando Amorim ainda era jogador, e se voltou a juntar ao agora técnico no Sporting, no qual permaneceu durante nove anos antes desta mudança para Inglaterra.



Por seu turno, Paulo Barreira vai ser o preparador físico da formação de Manchester, depois de já ter estado ao serviço dos ingleses Arsenal e Liverpool, bem como na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, antes de integrar a equipa de Amorim no Sporting em 2020.



Amorim rumou aquele que é considerado o mais importante campeonato de futebol do mundo após apenas sete épocas como treinador, num percurso iniciado no Casa Pia e com passagem pelo Sporting de Braga, antes de, em 2019/20, chegar aos 'leões', a troco dos 10 milhões de euros da cláusula de rescisão.



Dois títulos de campeão nacional (2020/21 e 2023/24), três Taças da Liga (2019/20, pelo Sporting de Braga, 2020/21 e 2021/22) e uma Supertaça Cândido Oliveira (2021/22) foram suficientes para convencer o Manchester United, 20 vezes campeão inglês e três vezes vencedor da Liga dos Campeões.



O antigo jogador é ainda o segundo português a orientar os 'red devils', após José Mourinho (2016-2018), numa passagem que teve como destaque a conquista de uma Liga Europa, num clube em busca de voltar ao topo após o legado histórico de 27 anos de Alex Ferguson.



O Manchester United, equipa na qual alinham os internacionais portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes, ocupa o 13.º lugar na Liga inglesa, a 13 pontos do Liverpool, que lidera a prova, após a realização de 11 jornadas.