Manchester United contrata defesa argentino Lisandro Martinez até 2027

O defesa argentino, de 24 anos, reencontra no Manchester United o treinador Erik ten Hag, com o qual trabalhou no Ajax, e fica ligado ao clube inglês por cinco temporadas, até junho de 2027, com os 'red devils' a terem a opção de prolongar o contrato por mais um ano.



"É uma honra juntar-me a este grande clube. Trabalhei muito para chegar a este momento e, agora que estou aqui, vou trabalhar ainda mais. Tive a sorte de fazer parte de equipas de sucesso ao longo da minha carreira e quero continuar a fazê-lo no Manchester United", disse Lisandro Martinez, em declarações divulgadas no sítio oficial do clube inglês.



O central argentino representou o Ajax nas últimas três épocas, nas quais conquistou dois títulos de campeão dos Países Baixos, em 2021 e 2022, tendo ainda vencido a Copa América ao serviço da seleção sul-americana, em 2021.



"Há muito trabalho a fazer para atingir o sucesso, mas acredito firmemente que, sob a liderança deste treinador e dos seus adjuntos, com o apoio dos meus novos colegas, seremos capazes", observou Lisandro Martinez.



O clube de Amesterdão vai receber 57,37 ME pela transferência do defesa, mas o valor pode subir até 67 ME em função da concretização de alguns objetivos previstos no acordo, o que representa um recorde para a transação de um jogador proveniente dos Países Baixos.



Lisandro Martinez vai encontrar três jogadores portugueses no Manchester United: o defesa Diogo Dalot, o médio Bruno Fernandes e o avançado Cristiano Ronaldo, que falhou o estágio de pré-temporada dos 'red devils'.