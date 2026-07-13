Manchester United contrata médio brasileiro Andrey Santos ao Chelsea

Apesar de nenhum dos clubes ter adiantado os valores envolvidos no negócio, a imprensa britânica refere que o jogador, de 22 anos, terá custado cerca de 56 milhões de euros (ME), aos quais poderão acrescer 2,5 ME em variáveis.



Andrey Santos foi contratado pelo Chelsea ao Vasco da Gama em janeiro de 2023, por 12,5 ME, mas apenas integrou o plantel dos londrinos a meio de 2025, contribuindo para a conquista do Mundial de clubes, após cedências ao próprio clube carioca, ao Nottingham Forest e ao Estrasburgo.



Em 2025/26 participou em 43 jogos pelos ‘blues’, juntando-se agora ao clube em que alinham os portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes.