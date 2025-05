Manchester United, de Amorim, perde com Chelsea antes da final da Liga Europa

A cinco dias de encararem os compatriotas do Tottenham para a final da Liga Europa, na cidade espanhola de Bilbau, os ‘red devils’ averbaram o 18.º desaire para o campeonato, fruto do sétimo golo - quinto na prova - do defesa esquerdo esta temporada (71 minutos).



Ruben Amorim não fez ‘poupanças’ antes do encontro que poderá valer o único troféu do United em 2024/25, utilizando o médio português e capitão Bruno Fernandes até aos 81 minutos, ao passo que o defesa e compatriota Diogo Dalot continua a debelar uma lesão.



Com o extremo Pedro Neto até aos 90+1 minutos, o Chelsea mantém-se no quarto lugar, com os mesmos 66 pontos do Newcastle, terceiro, que visita o ‘vice’ Arsenal no domingo, e do Aston Villa, quinto e igualmente vitorioso na receção de hoje ao Tottenham, por 1-0.



Os cinco primeiros colocados acedem à Liga dos Campeões da próxima temporada, lote do qual saiu provisoriamente o Manchester City, sexto, com 65 pontos, que vai receber o Bournemouth apenas na terça-feira, no fecho da jornada, já depois de encarar o também primodivisionário Crystal Palace na final da Taça de Inglaterra, no sábado, em Wembley.



Se o Chelsea regressou às vitórias e somou o quarto triunfo nas últimas cinco rondas, o Manchester United averbou a sexta derrota nas derradeiras oito, e terceira consecutiva, continuando num modesto 16.º lugar, com 39, contra 38 do Tottenham, 17.º, que tentará evitar em Bilbau o sétimo êxito, e primeiro europeu, do trajeto técnico de Ruben Amorim.