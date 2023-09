Manchester United diz estar a "levar a sério" acusações a Antony de violência

“O Manchester United tem conhecimento das alegações contra Antony e sabe que a polícia está a conduzir as investigações. Até novas informações, o clube não vai fazer mais comentários. Como clube, levamos este assunto muito a sério e temos consciência do impacto que alegações e subsequentes denúncias terão sobre os sobreviventes de abusos”, comunicaram os ‘red devils’.



Na segunda-feira, a imprensa brasileira publicou supostas mensagens de Antony para Gabriela Cavallin, a sua antiga namorada, nas quais o atleta fez diversas ameaças, chegando a desejar-lhe a morte.



Em função do escândalo, a Confederação Brasileira de Futebol decidiu desconvocá-lo para os desafios com Bolívia e Peru, tendo o técnico Fernando Diniz chamado o avançado Gabriel Jesus, do Arsenal, que estava nos pré-convocados.



Antes de ser ‘riscado’ da ‘canarinha’, Antony usou a sua conta no instagram para “negar veementemente as acusações”.



O Manchester United tem sido pressionado pela comunicação social por demorar a reagir, até porque nos últimos meses agiu de forma diferente em situação semelhante com o avançado Mason Greenwood.



Acusado de tentativa de violação e agressão, o jogador foi suspenso pelo clube que este verão anunciou o seu empréstimo ao Getafe de Espanha, apesar de a queixa ter sido retirada em fevereiro.



Em 20 de maio, a ex-namorada de Antony denunciou à polícia suposta violência doméstica, algo que o visado negaria em junho: entretanto, os Media brasileiros revelaram alegadas trocas de mensagens entre ambos, nas quais o futebolista ameaça e intimida a companheira da altura em diversas ocasiões.



Entretanto, a polícia de São Paulo tem uma investigação em curso.



“O mundo está a observar o Manchester United para ver como um dos maiores clubes responde a estes últimos relatos de violência doméstica. Mais uma vez apelamos à Premier League e à FA para tomarem medidas significativas, pois está claro que estes não são incidentes isolados, mas parte de um padrão de comportamento dentro de uma cultura que permite aos jogadores de futebol perpetrar violência contra as mulheres impunemente”, criticou o grupo End Violence Against Women Coalition.



O Brasil inicia a qualificação para o Mundial2026 com a receção na sexta-feira à Bolívia (madrugada de sábado em Lisboa), seguindo-se a visita ao Peru, na terça-feira (quarta-feira em Lisboa).