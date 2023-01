Manchester United e Newcastle apuram-se para as `meias` da Taça da Liga inglesa

No Estádio Old Trafford, um disparo de pé esquerdo do avançado Antony, à passagem do minuto 21, colocou o conjunto de Manchester no comando da partida, frente ao emblema que milita na terceira divisão inglesa.



Na reta final do jogo, o suplente utilizado Rashford (90 e 90+4) ainda foi a tempo de ‘bisar’ e tornar o resultado mais desnivelado, após corresponder com eficácia aos passes de Pellistri e Casemiro.



Nos ‘red devils’, Bruno Fernandes não esteve entre os eleitos do técnico Erik ten Hag, que apostou de início em Diogo Dalot; o português, contudo, acabou por sair de campo aos 34 minutos, aparentemente lesionado.



Em St. James’ Park, a igualdade sem golos entre Newcastle e Leicester manteve-se até aos 60 minutos, altura em que o defesa Burn desfez o ‘nulo’, abrindo caminho para o brasileiro Joeliton (72), que tinha feito o último passe para o tento inaugural, dilatar a vantagem e confirmar o apuramento para os ‘magpies’.