Manchester United elimina Nottingham da Taça

O tento do médio brasileiro, ao "cair do pano", a passe do capitão Bruno Fernandes, permitiu aos "red devils" seguir em frente na quinta ronda, com Diogo Dalot também titular.Na equipa do técnico luso, que não conseguiu alavancar o fator casa, o jovem Rodrigo Ribeiro, emprestado pelo Sporting, entrou aos 90+4.O United vai jogar na próxima fase com o Liverpool, num clássico do futebol inglês, depois de os "reds", com uma equipa repleta de jovens, terem vencido por 3-0 na receção ao Southampton.Koumas, de 18 anos, abriu o ativo, aos 44 minutos, antes de um "bis" de outro adolescente, Danns, aos 73 e aos 88.





"Volves" e Chelsea seguem em frente



Outra equipa com lusos em campo a seguir em frente foi o Wolverhampton, marcando encontro com o Coventry graças a um golo de Mario Lemina, logo aos dois minutos, para afastar o Brighton.



José Sá e Toti Gomes foram titulares, com Pedro Neto e Nuno Semedo suplentes utilizados.



O Chelsea, por sua vez, sentiu dificuldades para vencer o "secundário" Leeds, que bateu em casa por 3-2, dada a performance ofensiva de Mateo Joseph, de 20 anos, que marcou duas vezes para o clube do Championship, aos oito e aos 59.



Nico Jackson, aos 15 minutos, empatou a contenda, Mudryk deu a volta, aos 37, com Conor Gallagher a decidir o encontro, depois, com o 3-2 aos 90.



Os quartos de final estão marcados para 16 de março e as meias-finais para 20 de abril, com a final agendada para 25 de maio.