Manchester United eliminado da Taça de Inglaterra

Em jogo dos oitavos de final, o United voltou a sofrer novo golpe na temporada, com o Fulham a avançar para os ‘quartos’, em que vai defrontar em casa o Crystal Palace.



Em Old Trafford, o sueco Victor Lindelof, ex-Benfica, e o holandês Zirkzee ‘tremeram’ no desempate por grandes penalidades, dando passagem aos londrinos e agudizando a vida de Ruben Amorim no comando dos ‘red devils’.



O nigeriano Bassey deu vantagem ao Fulham, aos 45+1 minutos, mas Bruno Fernandes, com assistência de Diogo Dalot, ambos titulares no Manchester United, refez a igualdade, aos 71.



O Manchester United despede-se da defesa da FA Cup, com o Fulham a reforçar a possibilidade dos londrinos em poderem chegar ao troféu, numa altura em que apenas um ‘tubarão’, o Manchester City, finalista vencido em 2023/24, segue em prova.



Silva poderá não ser o único técnico português em prova, já que o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, recebe na segunda-feira o Ipswich, no fecho dos ‘oitavos’.



Em caso de triunfo, Espírito Santo sabe que vai apanhar o Brighton, que hoje foi a Newcastle vencer por 2-1, após prolongamento. Isak, aos 22 minutos, abriu o marcador para a equipa da casa, de grande penalidade, mas Minthe, aos 44, e o veterano Welbeck, aos 114, protagonizaram a reviravolta.



‘Carrasco’ do Wolverhampton, de Vítor Pereira, o Bournemouth vai receber nos ‘quartos’ o Manchester City, enquanto o Aston Villa joga no campo do Preston, único ‘sobrevivente’ das divisões inferiores, neste caso o ‘Championship’.