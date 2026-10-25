Manchester United em queda livre





(Com Lusa)

Desde que chegou aos ‘red devils’, no decorrer da temporada 2019/20, Bruno Fernandes apenas tinha sido suplente não utilizado na Liga inglesa na derrota em casa do Brentford, na 35.ª jornada da edição 2024/25.O capitão do Manchester United tinha sido totalista nos primeiros sete encontros da Premier League deste ano e, desde que foi contratado ao Sporting, apenas foi suplente em outros quatro encontros.Depois de ter feito algumas críticas ao jogo da equipa após a derrota em casa do Como (4-1), na Liga dos Campeões, Bruno Fernandes acabou por ser relegado para o banco pelo treinador Michael Carrick, que viu os ‘red devils’ somarem o oitavo encontro seguido sem vencer nas várias competições, num jogo em que Diogo Dalot foi titular.Com António Silva também a titular no outro lado, os ‘cherries’ souberam aproveitar o nervosismo e a instabilidade no Manchester United para conseguir a quarta vitória consecutiva – duas na Liga inglesa e duas na Liga Europa –, com golos do brasileiro Rayan (38 minutos), Marcus Tavernier (43) e do também ‘canarinho’ Evanilson (71), ex-FC Porto.Se o Bournemouth, que não perde com os ‘red devils’ há sete jogos, deixou os lugares de despromoção e subiu ao 13.º posto, com nove pontos, o Manchester United, que apenas venceu na segunda jornada, está apenas um ponto acima da ‘linha de água’, ocupando o 16.º lugar, com sete.O Liverpool somou, pela primeira vez esta temporada, duas vitórias consecutivas na Premier League, ao triunfar por 2-0 na receção ao Brighton, que, com Costinha a entrar logo aos seis minutos, interrompeu uma série de quatro triunfos consecutivos.A vitória dos ‘reds’ foi construída nos primeiros 25 minutos, com um golo na própria baliza do alemão Pascal Gross (17 minutos) e um tento do sueco Alexander Isak (21), que fez o sexto golo na Liga inglesa.Este triunfo permitiu ao Liverpool entrar nos lugares de acesso à Liga dos Campeões, subindo ao quarto posto, com 15 pontos, a seis dos líderes Manchester City e Arsenal, e a um do Brighton, que se mantém em terceiro.O Newcastle subiu ao sétimo lugar, com 11 pontos, depois de vencer, por 2-0, em casa do Crystal Palace (17.º, com sete), com golos no arranque da segunda parte, pelo dinamarquês William Osula (47) e por Harvey Barnes (58).Depois de duas vitórias a abrir o campeonato, o recém-promovido Hull City somou o sexto jogo sem vencer, ao empatar a um golo em casa com o Brentford, seguindo no 10.º posto, com 10 pontos, menos um do que o adversário de hoje, que é sexto.O escocês Oliver McBurnie deu vantagem aos ‘tigers’, aos 24 minutos, na marcação de uma grande penalidade, com o burquinense Dango Ouattara a empatar aos 63.