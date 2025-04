Manchester United empata com Bornemouth no quinto jogo sem vencer na Liga inglesa

O ganês Antoine Semenyo (23 minutos) adiantou os ‘cherries’ no marcador, a passe do brasileiro Evanilson, com o ex-FC Porto a ser expulso ao 68, antes de o dinamarquês Rasmus Hojlund (90+6) empatar já nos descontos da segunda parte.



A quatro dias de visitarem o Athletic Bilbau, na primeira mão das meias-finais da Liga Europa, que Ruben Amorim já assumiu ser o grande objetivo da temporada, os ‘red devils’ voltaram a deslizar, seguindo provisoriamente no 14.º lugar, com 39 pontos, menos 11 do que o Bournemouth, que é 10.º.



No ‘onze’ do Manchester United esteve o português Bruno Fernandes, que fez os 90 minutos, ao contrário do compatriota Diogo Dalot, que ficou de fora devido a problemas numa perna.



Ainda hoje, o Liverpool pode festejar o título da Liga inglesa, bastando-lhe para tal empatar na receção ao Tottenham, 16.º classificado.