Manchester United empata e iguala registo negativo de Louis van Gaal

O golo do brasileiro Matheus Cunha, aos 89 minutos, já depois de o guarda-redes belga Senne Lammens ter impedido várias vezes o segundo do Fulham, salvou o Manchester United do desaire, mas, mesmo assim, os ‘red devils’ igualaram o pior arranque da sua história nas cinco primeiras rondas da Premier League.



O emblema de Manchester, que hoje voltou a contar com Bruno Fernandes (capitão) e Diogo Dalot na equipa inicial, fechou a jornada com apenas cinco pontos, ‘imitando’ o registo negativo do técnico holandês Louis van Gaal em 2014/15.



A equipa de Michael Carrick, agora no 12.º posto, chegou a este embate com o Fulham depois de uma desaire caseiro com o Manchester City (1-0), numa partida em que atuou grande parte com mais uma unidade em campo, e da eliminação da Taça da Liga, também em Old Trafford, perante o Brighton (3-2).



Já o Fulham sonhou com a primeira vitória da temporada, e a primeira do técnico espanhol Alvaro Arbeloa, quando o argentino Lisandro Martinez aos 63 minutos.



Apesar do domínio, os londrinos acabaram por deixar fugir o triunfo, mas mesmo assim ‘puxaram’ o Tottenham para o último lugar da Premier League, com ambos os emblemas a somarem dois pontos, embora o Fulham tenha melhor recorde de golos.