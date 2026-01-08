Manchester United empata em Burnley no primeiro jogo depois da saída de Ruben Amorim

Sob orientação interina do escocês Darren Fletcher, os ‘red devils’ deram a volta ao autogolo de Ayden Heaven (13 minutos) com um ‘bis’ na segunda parte do esloveno Benjamin Sesko (50 e 60), que já não marcava há três meses, mas o recém-entrado Jaidon Anthony igualou para os ‘clarets’ (66).



Os internacionais portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes jogaram de início pelos ‘red devils’, sendo que o médio e capitão voltou aos relvados duas semanas e meia depois de ter sofrido uma lesão e assistiu para o 1-1.



O Manchester United empatou pela terceira ronda consecutiva e desceu ao sétimo lugar, com os mesmos 32 pontos do Newcastle, sexto classificado e vitorioso pela terceira vez seguida na receção ao Leeds (4-3), 16.º, com 22.



Os ‘whites’ dispuseram mesmo de três vantagens e lideravam o marcador à entrada para o período de compensação, mas o capitão brasileiro Bruno Guimarães, de penálti, aos 90+1 minutos, e Harvey Barnes, que já tinha concretizado na primeira parte, aos 90+12, deram o triunfo aos ‘magpies’, fazendo cessar uma sequência de sete partidas sem perder do adversário.



Newcastle e Manchester United perseguem o Brentford, quinto, que, horas antes, derrotou em casa o Sunderland (3-0), enquanto o Chelsea desceu à oitava posição e soma agora os mesmos 31 pontos do Fulham, nono, após ter perdido na visita à equipa comandada pelo português Marco Silva (2-1).



Nos lugares de descida continua o Burnley, que utilizou Florentino a tempo inteiro diante dos ‘red devils’, mas não conseguiu travar uma sequência de 12 rondas sem êxitos, estando na 19.ª e penúltima posição, com 13 pontos.



Os ‘clarets’ seguem à frente do lanterna-vermelha Wolverhampton e atrás do West Ham, do técnico luso Nuno Espírito Santo, que perdeu na terça-feira na receção ao Nottingham Forest (2-1), 17.º e primeiro conjunto em zona de permanência, com 21.



A 21.ª jornada da Premier League termina na quinta-feira, com a receção do líder isolado Arsenal ao campeão inglês Liverpool, que pode deixar os londrinos com oito pontos de avanço sobre Manchester City e Aston Villa.



Os ‘citizens’ e os ‘villans’ empataram na receção ao Brighton (1-1) e na visita ao Crystal Palace (0-0), respetivamente, e estão igualados no pódio, com 43 pontos, a cinco do Arsenal, em busca do primeiro título desde 2003/04.