Manchester United impõe terceiro desaire seguido ao Wolverhampton, de Bruno Lage

O único tento no Estádio Molineux foi da autoria de Mason Greenwood, após driblar sobre o lateral Fernando Marçal, ex-Nacional, e rematar forte para bater o guardião português José Sá, aos 80 minutos.



Apesar de averbar a terceira derrota, os ‘wolves’, 18.º classificados, ainda sem pontos, podiam ter saído com outro resultado do encontro, no qual se destacaram Francisco Trincão e Adama Traoré, que muito trabalho deram aos ‘red devils’, hoje com Bruno Fernandes a titular e Diogo Dalot na segunda parte.



No Wolverhampton, além de Sá e Trincão, também Nélson Semedo, Rúben Neves e João Moutinho jogaram de início, enquanto Daniel Podence e Fábio Silva foram lançados durante a segunda parte.



O United, que anunciou o regresso do português Cristiano Ronaldo a Old Trafford, na sexta-feira, junta-se ao pelotão de segundos classificados, composto por West Ham, Chelsea, Liverpool e Everton, todos com sete pontos, a dois do líder isolado Tottenham, orientado por Nuno Espírito Santo.



Ao início da tarde, os ‘spurs’ deram continuidade ao bom momento e somaram o terceiro triunfo consecutivo, após baterem em casa o Watford (1-0).



O golo solitário foi apontado pelo sul-coreano Son, quando decorria o minuto 42, através da cobrança de um livre, no qual que ‘enganou’ o guarda-redes Bachmann.



No Turf Moor, Burnley, 16.º, com um, e Leeds United, 15.º, com dois, empataram 1-1, com Chris Wood a inaugurar o marcador para os anfitriões, aos 61 minutos, e Patrick Bamford a responder, aos 86, para a equipa do português Hélder Costa, que não foi opção para Marcelo Bielsa.