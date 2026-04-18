Futebol Internacional
Manchester United isolado no terceiro lugar
Um golo de Matheus Cunha, após assistência de Bruno Fernandes, permitiu ao Manchester United vencer o Chelsea (1-0), em desafio da 33.ª jornada da liga inglesa, isolar-se no terceiro lugar e praticamente garantir presença na Liga dos Campeões da próxima temporada, enquanto os londrinos averbaram a quarta derrota seguida.
O avançado brasileiro, de 26 anos, marcou o golo solitário aos 43 minutos, num remate de primeira no ‘coração’ da área, após passe atrasado de Bruno Fernandes, que consolidou o estatuto de jogador com mais assistências no campeonato – 18.
Capaz de marcar numa primeira parte em que os ‘blues’ tiveram mais iniciativa atacante, a equipa treinada por Michael Carrick segurou a vantagem até ao apito final, apesar de a equipa anfitriã ter acertado por duas vezes na trave, em cabeceamentos de Delap, aos 56 minutos, e de Mazraoui, na direção da própria baliza, aos 67.
Com a presença na Liga dos Campeões 2026/2027 quase aritmeticamente garantida (os cinco primeiros lugares do campeonato dão acesso direto), os ‘red devils’ somam agora 58 pontos, mais três do que o quarto, Aston Villa, que recebe o Sunderland no domingo, às 14:00, enquanto o Chelsea averbou o quarto desaire seguido, sem marcar qualquer golo nesses jogos, e mantém o sexto lugar, com os mesmos 48 pontos do sétimo, Brentford, e do oitavo, Bournemouth.
O encontro disputado em Stamford Bridge, em Londres, encerrou um dia em que o Brentford, sétimo classificado, e o Fulham, treinado pelo português Marco Silva, no 12.º lugar, empataram 0-0, e em que o Bournemouth, oitavo, venceu no terreno do Newcastle, 14.º, por 2-1.
Já o Leeds United, 15.º, recebeu e venceu, por 3-0, o Wolverhampton, 20.º e último, que pode descer ainda na jornada em curso, se o West Ham pontuar frente ao Crystal Palace na segunda-feira, e o Tottenham, 18.º, empatou 2-2 na receção ao Brighton, nono classificado.
Capaz de marcar numa primeira parte em que os ‘blues’ tiveram mais iniciativa atacante, a equipa treinada por Michael Carrick segurou a vantagem até ao apito final, apesar de a equipa anfitriã ter acertado por duas vezes na trave, em cabeceamentos de Delap, aos 56 minutos, e de Mazraoui, na direção da própria baliza, aos 67.
Com a presença na Liga dos Campeões 2026/2027 quase aritmeticamente garantida (os cinco primeiros lugares do campeonato dão acesso direto), os ‘red devils’ somam agora 58 pontos, mais três do que o quarto, Aston Villa, que recebe o Sunderland no domingo, às 14:00, enquanto o Chelsea averbou o quarto desaire seguido, sem marcar qualquer golo nesses jogos, e mantém o sexto lugar, com os mesmos 48 pontos do sétimo, Brentford, e do oitavo, Bournemouth.
O encontro disputado em Stamford Bridge, em Londres, encerrou um dia em que o Brentford, sétimo classificado, e o Fulham, treinado pelo português Marco Silva, no 12.º lugar, empataram 0-0, e em que o Bournemouth, oitavo, venceu no terreno do Newcastle, 14.º, por 2-1.
Já o Leeds United, 15.º, recebeu e venceu, por 3-0, o Wolverhampton, 20.º e último, que pode descer ainda na jornada em curso, se o West Ham pontuar frente ao Crystal Palace na segunda-feira, e o Tottenham, 18.º, empatou 2-2 na receção ao Brighton, nono classificado.
(Com Lusa)