Futebol Internacional
Manchester United isolado no terceiro lugar
O Manchester United é agora o único ocupante do lugar mais baixo do pódio da Liga inglesa, após vencer por 2-1 na receção ao Brentford, com o contributo dos internacionais portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot, no encerramento da 34.ª jornada.
Os ‘red devils’ chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, graças aos golos marcados pelo brasileiro Casemiro, aos 11 minutos, e o esloveno Benjamin Sesko, aos 43, mas o tento do dinamarquês Mathias Jensen, aos 87, apesar de tardio, foi suficiente para manter a emoção até ao fim no estádio Old Trafford.
O Manchester United deixou a companhia do Aston Villa, agora a três pontos de distância (tal como o Liverpool), na sequência da derrota por 1-0 sofrida no sábado no recinto do Fulham, treinado pelo português Marco Silva, ainda que o líder Arsenal e o rival Manchester City, segundo colocado, com menos um jogo, já estejam fora do alcance.
Depois de ter desperdiçado duas boas oportunidades para inaugurar o marcador, pelo costa-marfinense Amad Diallo e Harry Maguire, o Manchester United colocou-se em vantagem aos 11 minutos, na sequência do cabeceamento oportuno de Casemiro, assistido pelo defesa central inglês, após um canto marcado por Bruno Fernandes.
O médio português teve papel ainda mais decisivo no segundo golos dos anfitriões, marcado após um rápido contra-ataque, ao efetuar a assistência para Sesko, que aumentou para 2-0 aos 43 minutos, depois de um período em que os visitantes estiveram várias vezes perto de empatar e no qual sobressaiu o belga Senne Lammens, guarda-redes dos ‘red devils’.
Bruno Fernandes efetuou a 19.ª assistência da época na Liga inglesa, igualando o registo do alemão Mesut Ozil em 2015/16, ao serviço do Arsenal, ambos com menos uma relativamente aos recordistas da competição, o francês Thierry Henry (Arsenal) e o belga Kevin De Bruyne (Manchester City), que efetuaram 20 passes para golo em 2002/03 e em 2019/20, respetivamente.
O Brentford, que ocupa o nono lugar e ainda sonha em terminar numa posição de acesso às competições europeias da próxima temporada, nunca deixou de procurar o golo durante a segunda parte, que surgiu apenas aos 87 minutos, através de um forte remate de fora da área de Jensen, já depois de o burquinês Dango Ouattara ter acertado no poste da baliza do United, aos 71.
(Com Lusa)